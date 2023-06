Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Unbekannte stehlen Trauerkarten

In der Heinrichstraße auf Norderney kam es wiederholt zu Diebstählen aus einem Briefkasten. Im Hausflur eines Mehrparteienhauses entwendeten Unbekannte innerhalb einer Woche mehrfach aus einem verschlossenen Briefkasten Trauerbriefe und Beileidskarten. Zum Teil hatte sich in den Karten Bargeld befunden. Die Taten ereigneten sich in dem Zeitraum von Donnerstag, 8. Juni, bis Mittwoch, 14. Juni. Möglicherweise haben Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht und können weitere Angaben machen. Die Polizei bittet unter 04932 92980 um sachdienliche Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Südbrookmerland ist am Sonntag ein Audi-Fahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhren gegen 12.45 Uhr drei Audi-Fahrer im Alter von 26, 29 und 49 Jahren hintereinander auf der Norder Straße (B72) in Richtung Marienhafe. Der 49-jährige Autofahrer fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf den 29-jährigen Fahrer auf. Durch den Aufprall wurde der Audi des 29-Jährigen auf den vordersten Audi des 26-Jährigen geschoben. Der 29-jährige Audi-Fahrer, der sich an zweiter Stelle befunden hatte, wurde leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aurich - Autofahrer touchiert Sitzbank und flüchtet

Bereits Ende Mai hat sich in Aurich eine Unfallflucht in der Osterstraße ereignet. Eine Sitzbank ist dabei beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit und konnte bisher nicht ermittelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen, welches sich zwischen dem 24. und dem 25.05.2023 zugetragen haben soll, nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

