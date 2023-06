POL-AUR: Tatverdächtige nach Serie von Straftaten in der Auricher Innenstadt ermittelt

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Taschendiebstahl in einem Discounter Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Freitag, kurz nach 21:00 Uhr, einem in Bremerhaven wohnendem 42-jährigen Mann eine Geldbörse, die er in seiner Hosentasche trug. Zur Tatzeit befand sich der Geschädigte in einem Discounter, welcher sich in der ...

mehr