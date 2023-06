Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 17.06.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Taschendiebstahl in einem Discounter

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Freitag, kurz nach 21:00 Uhr, einem in Bremerhaven wohnendem 42-jährigen Mann eine Geldbörse, die er in seiner Hosentasche trug. Zur Tatzeit befand sich der Geschädigte in einem Discounter, welcher sich in der Wallinghausener Straße in Aurich befindet. In der Geldbörse befanden sich neben einer nicht geringen Menge an Bargeld unter anderem der Personalausweis und diverse Karten des Geschädigten. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Aurich - Ladendiebstahl

Am Freitagnachmittag wurde eine in Aurich wohnende 19-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie in einem Einkaufsmarkt Am Pferdemarkt in Aurich, diverse Gegenstände in ihrem mitgeführten Kinderwagen versteckte. Als sie bemerkte, dass sie beobachtet wurde, versuchte sie einen Teil der eingesteckten Ware wieder in Regalen verschwinden zu lassen. Der jungen Frau erwartet nun ein Strafverfahren, weiterhin erhielt sie ein Hausverbot.

Südbrookmerland/Moordorf - Sachbeschädigung bei einer Tankstelle

Am Freitagmorgen, kurz nach 07:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter, männlicher Täter mehrere Tankzapfsäulen einer Tankstelle, welche sich in Moordorf an der Auricher Straße befindet. Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen mit einem Tretroller unterwegs gewesen sein. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, die zur Ergreifung des Täters führen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 049941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am frühen Freitagmorgen wurde in Sandhorst der Führer eines Pkw von der Polizei kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 28-jährige in Aurich wohnende Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Strafverfahren eingeleitet. Da er nicht Halter des von ihm geführten Pkw ist, wurde weiterhin ein Strafverfahren gegen den 18-jährigen, ebenfalls in Aurich wohnenden, Halter des Pkw eingeleitet, weil dieser zuließ, dass der o. g. Beschuldigte den Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte.

Aurich - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, kurz nach 11:00 Uhr, wurde bei einem weiteren im Stadtgebiet Aurich von der Polizei kontrollierten Führer eines Pkw festgestellt, dass dieser ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Pkw wurden dann ebenfalls noch Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den 26-jährigen Kraftfahrzeugführer aus Aurich wurden nun Verfahren eingeleitet, eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Bericht an die Führerscheinstelle gesandt.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, kurz nach 15:00 Uhr, kam es in der Straße Am Tiergarten zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein bisher unbekannter männlicher Führer eines Kleinkraftrades den "Ostfriesland Wanderweg" in Richtung er Straße Am Tiergarten und wollte diese überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen in Aurich wohnenden Pkw-Führers, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Hierdurch wurde der Skoda Fabia des 40-Jährigen nicht unerheblich beschädigt. Der Führer des Kleinkraftrades entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Führer des Kleinkraftrades machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Ihlow - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, kurz nach 18:00 Uhr, bis Freitag, kurz nach 15:00 Uhr, wurde ein Wohnmobil von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Wohnmobil stand im Tatzeitraum im 1. Kompanieweg in Ihlow. Auch hier werden Zeugen gebeten, die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, sich bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Altkreis Norden und Landkreis Wittmund

- keine presserelevanten Ereignisse

