Verkehrsgeschehen

Wittmund/Carolinensiel - Autofahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag bei einem Unfall in Carolinensiel schwer verletzt worden. Der 39-Jährige fuhr gegen 1.30 Uhr mit einem Opel auf der Wittmunder Straße in Fahrtrichtung Wittmund und kam aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er touchierte einen Baum und eine Parkuhr. Das Auto überschlug sich. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der schwerverletzte Mann in ein Krankenhaus geflogen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde der Straßenbaum abgetrennt und der Parkscheinautomat zerstört. Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Friedeburg - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec-Fahrer kam es am Donnerstag in Friedeburg. Ein 81 Jahre alter Mann fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Heseler Straße in Richtung Wiesede. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Mann alleinbeteiligt. Der 81-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

