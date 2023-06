Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Rollerfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Norden ist am Freitag ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Auf der Bahnhofstraße fuhr gegen 11.35 Uhr ein 39 Jahre alter Mercedes-Fahrer in Richtung stadtauswärts und wollte links auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants fahren. Hierbei stieß er nach derzeitigem Erkenntnisstand mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer zusammen. Der 61-jährige Rollerfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die beiden Fahrspuren in Richtung Innenstadt waren während der Unfallaufnahme vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Norden - Unfallbeteiligte und -zeugen gesucht

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 72 in Norden sucht die Polizei eine beteiligte Autofahrerin. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 15.50 Uhr in Höhe Ekeler Weg zu einem Zusammenstoß zwischen einem 13-jährigen Mädchen auf einem Fahrrad und einer Frau in einem BMW. Die Fahrerin des mutmaßlich grünen BMW 3er oder 5er soll noch ausgestiegen und mit dem Mädchen gesprochen haben. Es soll auch Zeugen des Unfalls geben. Die Polizei bittet die BMW-Fahrerin sowie weitere Personen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Ohne Fahrerlaubnis

Ein 43-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Norden von der Polizei angehalten worden. Der Mann fuhr auf dem Burggraben in Richtung Norddeich, als er in die Verkehrskontrolle geriet. Die Beamten stellten fest, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Hinte - Betrunkener Autofahrer

In Hinte ist am Donnerstag ein alkoholisierter Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der 56-jährige Mann fuhr gegen 12.50 Uhr mit einem Hyundai auf der Landesstraße in Richtung Groß Midlum und verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild. Der Fahrer und seine beiden Insassen blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 56 Jahre alten Mann einen Atemalkoholwert von mehr als 1,9 Promille fest. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

