Norden - Blumendieb gestellt

Ein mutmaßlicher Blumendieb konnte am Donnerstag in der Osterstraße in Norden gestellt werden. Gegen 9 Uhr hatte der Mann nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Blumengeschäft in der Osterstraße betreten, eine Angestellte angegriffen und einen Strauß Blumen entwendet. Die Angestellte hatte noch versucht, den Mann aufzuhalten. Ein Passant eilte ihr zu Hilfe und hielt den Beschuldigten fest, bis die Polizei eintraf. Den mutmaßlichen Dieb erwartet nun ein Strafverfahren.

Wiesmoor - Diebstahl beim Einkaufen

Zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 82 Jahre alten Frau kam es am Donnerstag in einem Discounter in Wiesmoor. Zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr griffen Unbekannte in eine Tasche am Einkaufswagen der Seniorin und entwendeten daraus die Geldbörse. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

