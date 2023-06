Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Zwei Verletzte nach Unfall auf Kirchdorfer Straße

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kirchdorfer Straße in Ihlow sind am Donnerstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Um 8.30 Uhr fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand ein 89 Jahre alter VW-Fahrer auf der Kirchdorfer Straße in Fahrtrichtung Aurich und wollte in Höhe Kielweg nach links abbiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden 21-jährigen VW-Fahrer frontal zusammen. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Kirchdorfer Straße war in dem Bereich für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

