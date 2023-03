Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Alkoholisiert auf e-Scooter unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte der Polizeireviere Ludwigsburg und Kornwestheim mussten am Sonntagnacht (26.03.2023) innerhalb von einer Stunde gleich zwei Männer aus dem Verkehr ziehen, die unter Alkoholeinfluss ein sogenanntes Elektrokleinstfahrzeug (e-Scooter) lenkten. Ein 31-jähriger Scooter-Fahrer war gegen 03:50 Uhr in Ludwigsburg auf der Myliusstraße unterwegs und wurde von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg im Bereich des Schillerplatzes kontrolliert, da er auffällig in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle wurden Anzeichen auf Alkoholisierung festgestellt, ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von fast 2 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Gegen 04:35 Uhr wurde in der Gänsfußallee in Ludwigsburg durch eine Streife des Polizeireviers Kornwestheim ebenfalls ein e-Scooter angehalten, dessen Fahrer, ein 22-jähriger Mann, Anzeichen auf übermäßigen Alkoholkonsum zeigte. Hier ergab ein Alkoholtest einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille. Auch bei dem jungen Mann musste eine Blutprobe entnommen und gegen ihn Anzeige erstattet werden. Die Polizei weist darauf hin, dass bei den Elektrokleinstfahrzeugen beim Thema "Alkohol und Drogen" dieselben Regeln und Grenzwerte gelten wie beim Autofahren. Wer mit über 0,5 Promille ohne Ausfallerscheinungen fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, bei über 1,1 Promille liegt sogar eine Straftat vor. Zeigt die fahrende Person alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, kann bereits ab 0,3 Promille eine Straftat vorliegen. Für Personen unter 21 Jahren und Führerscheinneulinge in der Probezeit gilt ein absolutes Alkoholverbot (Null-Promille-Grenze). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gib-acht-im-verkehr.de/ride-it-right/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell