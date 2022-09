POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte versuchten zwischen Montagnachmittag, 14:45 Uhr und Dienstagabend, 18:00 Uhr in eine Garage an der Berliner Straße einzubrechen. Die Täter hebelten dafür mehrfach am Garagentor, konnten letztlich aber nicht ins Innere gelangen. Der Mieter der Garage stellte die Beschädigungen am Abend fest. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht ...

