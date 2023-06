Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 17./18.06.2023

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Kennzeichen wurde entwendet

In Riepe wurde in der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag das vordere Kennzeichen eines Pkw entwendet. Das Fahrzeug war auf einer Grundstückszufahrt in der Vorderfenne abgestellt. Zeugen werden gebeten ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 mitzuteilen.

Aurich - Taxifahrt nicht bezahlt und geflüchtet

Ein 21-jähriger Auricher ließ sich am Samstagmorgen von einem Taxi von Aurich nach Neuschoo und wieder zurückfahren. In Aurich angekommen nutzte er einen Vorwand, stieg aus und rannte weg, ohne die angefallenen Fahrtkosten zu bezahlen. Der Täter konnte im Anschluss durch Zeugenbefragungen ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Südbrookmerland - Autoreifen wurden zerstochen

Am frühen Samstagmorgen zerstach ein unbekannter Täter in der Straße "Im Tief" zwei Reifen eines dort abgestellten Fahrzeugs und flüchtete unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter 04941-606215 mit der Polizei Aurich in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mit Rennrad auf Pkw aufgefahren

Ein 52-jähriger Mann aus Hessen fuhr am Samstagvormittag auf dem Heerenkamp mit seinem Rennrad auf einen vorausfahrenden Pkw auf, der vor der Wallinghausener Straße verkehrsbedingt anhalten musste. Offenbar hatte der Radfahrer den bereits stehenden Pkw übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Heerenkamp wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Pkw wurde am Fahrzeugheck beschädigt, die Insassen des beteiligten Pkw blieben unverletzt.

Sonstiges

Ihlow - Gartenhaus gerät in Brand

Am späten Samstagvormittag geriet in der Holtroper Straße ein Gartenhaus in Brand und musste durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Der Brand war zuvor von einem umsichtigen Autofahrer bemerkt und der Eigentümer von diesem darauf hingewiesen worden. Der entstandene Schaden wird im unteren fünfstelligen Bereicht eingeordnet. Die Ursache des Brandes wird nun Ziel der polizeilichen Ermittlungen sein.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Gleich mehrere Ladendiebstähle begangen

Ein 47-jähriger Mann mit aktuellem Aufenthalt in Norden ist am Samstag gegen 10:25 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Sonderpostenmarkt in der Dammstraße erwischt worden. Dort hatte er einen Gürtel an sich genommen und passierte damit den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Im Zuge der anschließenden polizeilichen Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann weitere Waren mit sich führte, die aus einem Diebstahl aus einem Kaufhaus im Norder Tor stammten. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Norden - Brand auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Gartenstraße in Norden ist es in der Nacht zu Samstag gegen 04:10 Uhr zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fingen ein Baustellen-WC sowie ein Werkzeugcontainer Feuer. Während der Container stark beschädigt wurde, wurde das Baustellen-WC komplett zerstört. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer zur angegebenen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, nimmt bitte Kontakt mit der Polizei in Norden auf (Tel. 04931-9210).

Norden - Pkw beschädigt

Ein VW Polo ist am Freitag in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Dammstraße beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Fahrzeuglack des Pkw, wodurch es zu einem Sachschaden kam. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf ca. 500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Norder Polizei unter der Telefonnummer 04931-9210.

Verkehrsgeschehen

Wirdum - Betrunkener Pkw-Fahrer

Ein 40-jähriger Mann aus Wirdum steht im Verdacht, am Samstag gegen 05:00 Uhr mit einem Pkw die Loppersumer Straße unter Alkoholeinfluss befahren zu haben. Zeugen meldeten die auffällige Fahrweise des Mannes, woraufhin er durch die Polizei gestoppt und überprüft wurde. Dabei wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden.

Norden - Unfallzeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist am Sonntag gegen 01:30 Uhr mit seinem Pkw im Westlinteler Weg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und durch zwei Vorgärten gefahren. Dabei entstand Sachschaden. Bei der anschließenden Flucht vom Unfallort verlor der Flüchtige eines seiner Pkw-Kennzeichen. Der unfallbeteiligte Pkw kann im Rahmen der Fahndung verlassen in der Nähe des Unfallortes aufgefunden werden. Ermittlungen zur Person des Fahrers bzw. der Fahrerin laufen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

Dornum - Erneut Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

Am Samstagmittag kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Dornum im Ortsteil Westeraccum in der Straße Accumer Riege. Im Kurvenbereich kommt der bislang unbekannte Fahrzeugführer kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn und touchiert den entgegenkommenden Pkw. Hierbei wurden jeweils die Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in Richtung Dornum. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen / Verkehrsgeschehen Keine presserelevanten Ereignisse

