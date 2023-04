Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin am Frankfurter Weg angefahren

Paderborn (ots)

(mb) An einer Parkplatzzufahrt ist am Donnerstag eine Fußgängerin (67) von einem Auto angefahren worden.

Gegen 15.15 Uhr wollte ein 32-jähriger Mann mit einem Ford Kuga vom Parkplatz eines Geschäfts an der Ecke Frankfurter Weg/Barkhauser Straße auf den Frankfurter Weg einbiegen. Dabei erfasste er mit der Fahrzeugfront eine auf dem Gehweg in Richtung Bahnhofstraße gehende Fußgängerin. Die 67-jährige wurde auf die Straße geschleudert. Sie zog sich Verletzungen zu. Einige Passanten leisteten Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell