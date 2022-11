Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bietet Betrunkenem Hilfe an - Haftbefehl

Dortmund - Neulehe (ots)

Am gestrigen Nachmittag (09. November) leisteten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof bei einem stark alkoholisierten Mann Erste Hilfe.

Gegen 11:30 Uhr stellten Bundespolizisten im Eingangsbereich des Hauptbahnhofs Dortmund einen 20-Jährigen fest. Dieser war augenscheinlich stark alkoholisiert und war nicht in der Lage seinen Weg eigenständig fortzusetzen. Die Beamten boten ihre Hilfe an und brachten den guineischen Staatsangehörigen zur Bundespolizeiwache.

Mit Hilfe eines mitgeführten Dokuments konnte die Identität des Mannes festgestellt werden. Aufgrund des alkoholisierten Zustandes verständigten die Bundespolizisten einen Rettungswagen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann aus Neulehe mit drei Promille erheblich alkoholisiert war. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Schreiben des Amtsgerichts Papenburg auf. Recherchen ergaben, dass dieses nach dem 20-Jährigen per Haftbefehl suchte.

Der junge Mann wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Am heutigen Tag soll er dann in eine Justizvollzugseinrichtung gebracht werden.

