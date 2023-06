Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Norden ereignet hat. Gegen 12.55 Uhr fuhr eine Frau aus Norden mit ihrem BMW auf der Klosterstraße in Richtung der Straße Am Markt und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Radfahrer, der hinter ihr fuhr, erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die Beteiligten führten vor Ort noch ein kurzes Gespräch. Sie wollten dann um die Ecke in die Straße Am Markt fahren, um dort ihre Personalien auszutauschen. Der Radfahrer verließ jedoch die Unfallstelle, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Es soll sich um einen Jugendlichen mit dunklen Haaren und einem cremefarbenen Fahrrad gehandelt haben. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfall oder zum Radfahrer machen können, werden gebeten sich unter 04931 9210 zu melden.

