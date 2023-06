Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuschoo - Autokennzeichen gestohlen

Am Samstag ist in Neuschoo das hintere Kennzeichen eines Autos gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 0.15 Uhr und 23 Uhr in der Straße Schaftrift auf einem Parkplatz. Angegangen wurde ein Audi A 3. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Alkoholisiert gefahren

Die Polizei hat am Sonntagabend in Wittmund einen Transporter-Fahrer angehalten. Den 83 Jahre alte Mann stoppten die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Heglitzer Straße. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell