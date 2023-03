Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Raub auf Tankstelle

Heede (ots)

Am Freitagabend gegen 22.37 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Dersumer Straße in Heede. Unter Vorhalten einer augenscheinlich echten, silbernen Schusswaffe forderte er die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld auf. Als diese aufgrund des Schocks dem nicht nachkam, entwendete der Täter eine Spendendose. Anschließend flüchtete er mit der Beute in Richtung B401. Der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet und maskiert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell