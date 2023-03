Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung am Sportplatz

Lingen (ots)

Zwischen dem 19. und dem 22. März kam es an einem Sportplatz an der Teichstraße in Lingen zu mehreren Sachbeschädigungen. So wurden eine Verglasung sowie die Bank eines Auswechselhäuschens durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Bereits zwischen dem 10. und dem 12. März kam es dort zu einer ähnlichen Tat, bei der eine Tür sowie der dazugehörige Rahmen angegangen wurden. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

