Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Nissan beschädigt

Lingen (ots)

Zwischen Samstag, 20:15 Uhr, und Sonntag, 02:50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße beim Bonifatius Hospital in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den linken Außenspiegel eines roten Nissan Micra. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

