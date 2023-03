POL-EL: Uelsen - Mobilheim fängt Feuer

Aschendorf (ots) - Am Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Bücherstraße entsandt. Dort geriet gegen 20.15 Uhr eine Arbeitsplatte in einem Hobbyraum in Brand. Das Feuer ist vermutlich durch einen technischen Defekt eines Taschenlampen-Akkus ausgelöst worden. Die Feuerwehr Aschendorf konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Es ...

