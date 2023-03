Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brandstiftung in der ehemaligen Grundschule an der Roonstraße

Bochum (ots)

Aufmerksamer Nachbar beobachtet flüchtende Personen und Flammenschein aus der ehemaligen Grundschule in der Südfeldmark.

Um 18:08 Uhr ging in der Leitstelle der Feuerwehr der Notruf ein, der einen deutlichen Flammenschein im Erdgeschoss des leerstehenden Gebäudes zum Inhalt hatte. Parallel dazu berichtete der Anrufer von Personen, die aus dem Gebäude flüchteten. Sofort wurde die Feuer- und Rettungswache Wattenscheid und die dort zuständige Löscheinheit Heide der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Verstärkt wurden die beiden Einheiten von einem weiteren Hilfeleistungs-Löschfahrzeug der Innenstadtwache und dem Führungsdienst der Hauptwache aus Bochum Werne. Mit dem Eintreffen der ersten Kräfte konnte die Meldung bestätigt werden. Es brannte an insgesamt drei Stellen im Gebäude, von denen zwei im Erdgeschoß lagen, eine weitere im Kellergeschoß. Während der Brandumfang im Parterre an beiden Stellen eher als gering und als Unrat zu bezeichnen war, entwickelte sich im Kellergeschoß der Brand von mehreren Tischen. Dem schnellen Notruf war es letztendlich zu verdanken, dass nicht noch mehrere Tische in das Brandgeschehen gezogen wurden und sich damit die Löschmaßnahmen im Kellergeschoß hätten erheblich ausgeweitet. Am Ende konnte der Brand von zwei Atemschutztrupps mit einem C-Rohr gelöscht werden. Ein dritter Atemschutztrupp durchsuchte den gesamten Gebäudekomplex nach eventuellen Personen. Im Nachgang zu den Löschmaßnahmen wurden die verrauchten Gebäudeteile mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Abschließend wurden die zerstörten Fensterscheiben wieder gesichert und das Gebäude dem Vertreter der Zentralen Dienste der Stadt Bochum übergeben. Die entblößte Feuer- und Rettungswache Wattenscheid wurde während der Löscharbeiten von der Löscheinheit Wattenscheid Mitte besetzt. In Summe waren somit 41 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst am Einsatz beteiligt, der um 20:20 Uhr beendet werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell