Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zimmerbrand in einer Pflegeeinrichtung in der Bochumer Innenstadt

Bochum (ots)

Am Freitag den 24.02.2023 kam es gegen 18:56 Uhr zu einer automatischen Brandmeldung in einer Pflegeeinrichtung am Nordring in der Bochumer Innenstadt. Die automatische Brandmeldeanlage meldete ein Brandereignis, woraufhin die zuständigen Feuerwachen der Innenstadt sowie Wattenscheid alarmiert wurden.

Kurze Zeit später bestätigten Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung per Notruf ein Brandereignis in der 3. Etage. In dem Patientenzimmer hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits keine Person mehr befunden und die Wohnetage wurde durch das Pflegepersonal geräumt.

Die als erstes eintreffenden Kräfte der Innenstadtwache haben sofort die Brandbekämpfung mit zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Glücklicherweise konnte dadurch das Brandereignis auf den Entstehungsraum begrenzt werden. Der Flurbereich des Brandgeschosses war vollständig verraucht. Ebenso kam es zu einer Verrauchung von Patientenzimmern im fünften Stockwerk. Daher waren umfängliche Lüftungsmaßnahmen nötig.

9 Personen waren durch das Brandereignis betroffen. Fünf Personen davon mussten auf Grund von leichten Verletzungen in Krankenhäuser transportiert werden.

Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort. Während des laufenden Einsatzes besetzten Kräfte der Löscheinheit Bochum-Mitte die verwaiste Innenstadtwache.

Während des gesamten Einsatzes war der Nordring auf Höhe der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Polizei hat die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung übernommen.

