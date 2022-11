Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Nach Unfallflucht gestellt

Lauf (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntagmittag in der Laufbachstraße haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch gegen einen 85-jährigen Autofahrer ein Strafverfahren eingeleitet. Der Senior soll gegen 14.30 Uhr offenbar von einer Verkehrssperrung überrascht gewesen und in der Folge mit einem den Verkehr regelnden Feuerwehrmann kollidiert sein. Das 16-jährige Mitglied der Jugendfeuerwehr wurde im Anschluss durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher suchte nach dem Malheur zwar das Weite, konnte kurz darauf jedoch ermittelt werden.

