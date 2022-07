Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Waldbrände in Osterwald - Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Salzhemmdorf / OT Osterwald (ots)

Seit dem vergangenen Sonntag (03.07.2022) ist es im Salzhemmendorfer Ortsteil Osterwald zu insgesamt sechs Bränden im Waldgebiet gekommen. Die Polizei geht von vorsätzlichen Brandstiftungen aus und sucht mögliche Zeugen.

Am Sonntagnachmittag (03.07.2022), gegen 15.55 Uhr, brannte zunächst ein Baumstumpf in der Hohe-Warte-Straße. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Brandursache konnte durch die Polizei nicht festgestellt werden und ging somit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Nachdem am Dienstagabend (05.07.2022) erneut zwei Bäume am Ernst-Siegling-Weg in Flammen standen und darüber hinaus zwei weitere Glutnester festgestellt wurden, welche sich noch nicht zu einem offenen Feuer entwickelt hatten, erhärtete sich der Verdacht der Polizei, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden, zumal die vier Brandstellen jeweils 50 Meter auseinanderlagen.

Letztmalig brannte es am Mittwoch (06.07.2022) ebenfalls am Ernst-Siegling-Weg. Gegen 12.10 Uhr gerieten ca. 1 qm Waldboden in Brand. Alle Brände konnten glücklicherweise durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor sie sich auf die umliegende Vegetation ausbreiten konnten.

Die Polizei Bad Münder (Tel.: 05042/9331-0) sucht daher mögliche Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können, die sich unmittelbar vor Ausbruch der Brände im Bereich der Tatorte aufhielten bzw. sich verdächtig verhielten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell