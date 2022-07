Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Unfall durch Vorfahrtsmissachtung - Zeugen gesucht + Ankündigung von Überwachungsmaßnahmen

Stadtoldendorf (ots)

Bereits am zurückliegenden Freitag, den 01.07.22 gegen 08:20 Uhr ereignete sich in Stadtoldendorf am Verkehrsknotenpunkt Teichtorplatz ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein wartepflichtiger Pkw bog auf der Neuen Straße aus Richtung Innenstadt kommend nach rechts in die Hoopstraße ab und veranlasste den bevorrechtigten Gegenverkehr zu einem Ausweichmanöver, welches letztendlich an einer Straßenlaterne endete. An dem grauen Opel Zafira sowie der Straßenlaterne entstand Sachschaden.

Bisherige Ermittlungen der Polizei ergeben den Hinweis, dass ein vorbeikommender Passant konkrete Angaben zu dem wartepflichtigen dunklen Pkw und dessen Kennzeichen gemacht hat. Diese Person sowie mögliche andere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtoldendorf in Verbindung zu setzen (05532/504750).

Möglicherweise hat der/die Fahrer/in des wartepflichtigen Fahrzeugs das Schadensereignis nicht bemerkt und fuhr weiter in Richtung der Einkaufsmärkte. Auch diese Person wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bereits vor 10 Wochen wurde am Kreuzungsbereich am Teichtorplatz wegen der innerörtlichen Großbaustelle die Vorfahrtsituation geändert. Hierbei wurde bereits auch örtlich auf die bevorstehende längerfristige Vollsperrung der B 64 im Bereich Negenborn mit massivem Umleitungsverkehr über Arholzen und Stadtoldendorf in Richtung Eschershausen reagiert.

"Offensichtlich ergeben sich auch nach 10 Wochen trotz diversen Hinweisschildern auf die Vorfahrtsänderung sowie ein blinkendes Warnlicht im Einmündungsbereich immer noch Gefahrensituationen", sorgt sich Polizeihauptkommissar Holger Scheffel. "Stop heißt Stop - und das wird jetzt überwacht!", so der Stationsleiter der Polizei Stadtoldendorf.

