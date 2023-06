Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

Am Badesee in Aurich-Tannenhausen ist am Samstag ein Pedelec gestohlen worden. Zwischen 18.50 Uhr und 20 Uhr entwendeten Unbekannte vom Fahrradabstellplatz am Badesee ein weißes Pedelec des Herstellers Externum. Hinweise auf den Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Radfahrer betrunken gestürzt

Auf Norderney ist in der Nacht zu Dienstag ein Radfahrer betrunken gestürzt. Ein 64 Jahre alter Mann fuhr gegen 1.30 Uhr mit einem Pedelec auf dem Fahrradweg entlang der Straße Am Hafen. Er kam dort offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte nach derzeitigen Erkenntnissen über eine Ankerkette. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von etwa 1,1 Promille. Der 64-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Ihlow - Beifahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ihlow ist am Montag eine 23-jährige Frau verletzt worden. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Ford auf der Fennenstraße in Fahrtrichtung Aurich und wollte an einer Abzweigung nach links abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 24-jährigen VW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. In dem VW wurde die 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

