Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Großefehn haben Unbekannte am Sonntag ein Pedelec gestohlen. In der Süderwieke Süd entwendeten die Täter von einer Einfahrt ein verschlossenes, grauweißes Pedelec des Herstellers Bergamont. Die Tatzeit ist zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Zum Diebstahl eines Pedelecs kam es in der Abraham-Wolffs-Straße in Aurich. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte in der Straße gewaltsam Zutritt zu einer Blockhütte und entwendeten daraus ein graues Pedelec der Marke Trenoli. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

