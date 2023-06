Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Automaten aufgebrochen

Wittmund - Auto beschädigt

Wittmund - Schockanrufe

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Automaten aufgebrochen

In Westerholt haben Unbekannte einen Verkaufsautomaten aufgebrochen. Am Dienstag zwischen 1.15 Uhr und 7.30 Uhr zerstörten die Täter die Verglasung eines Automaten in Dornumer Straße und entwendeten daraus Waren im Wert eines dreistelligen Euro-Betrags. Der entstandene Gesamtschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04971 926500.

Wittmund - Auto beschädigt

In der Esenser Straße in Wittmund kam es zu einer Sachbeschädigung. Auf einem Parkplatz in Höhe eines Taxiunternehmens wurde zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, an einem blauen Opel Mokka X der rechte Blinker beschädigt. Möglicherweise entstand der Schaden durch einen Tritt. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Schockanrufe

Im Landkreis Wittmund kommt es aktuell zu sogenannten Schockanrufen. Vornehmlich ältere Bürgerinnen und Bürger erhalten Anrufe von Betrügern, die es auf ihr Vermögen abgesehen haben. In den Anrufen wird eine Notlage vorgetäuscht - die Täter stellen auf eine überzeugende Art und Weise dar, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Gefängnisstrafe drohe. Es müsse dringend eine bestimmte Summe gezahlt werden. Die Betrugsmasche zielt immer darauf ab, an persönliche Daten, Wertsachen oder Geld der Angerufenen zu gelangen. Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen einfach aufzulegen und keine Informationen preiszugeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell