Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Autofahrer war betrunken

Ein 22-jähriger Mann war am Mittwoch in Esens betrunken mit dem Auto unterwegs. Die Polizei hielt den Autofahrer gegen 21.40 Uhr in der Bahnhofstraße an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Holtgast - Schwerer Unfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in Holtgast ereignet. Gegen 16 Uhr fuhr eine 17-Jährige mit einem Leichtkraftrad auf der Norder Landstraße in Richtung Esens. Vor ihr fuhr ein Linienbus. Als dieser verkehrsbedingt abbremste, erkannte sie dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die Jugendliche stürzte und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An dem Motorrad und dem Anhänger des Linienbusses entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Norder Landstraße komplett gesperrt.

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 17-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Wittmund schwer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr gegen 23.40 Uhr im Bereich Erichswarfen mit einem Leichtkraftrad auf einem Feldweg und kam nach derzeitigem Erkenntnisstand alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er stürzte in einen Entwässerungsgraben. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und brachte den Jugendlichen in eine Klinik. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Wittmund - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung in Wittmund. Bereits am Mittwoch, 07.06.2023, soll um kurz nach 6 Uhr ein BMW-Fahrer in der Osterstraße ein Fahrzeug rücksichtslos überholt und einen entgegenkommenden Taxi-Fahrer hierdurch gefährdet haben. Die Polizei bittet den Taxifahrer sowie mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter 04462 9110 zu melden.

