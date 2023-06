POL-AUR: Wittmund - Bei Auffahrunfall verletzt

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Krummhörn - Auto zerkratzt In der Schatthausstraße in Pewsum haben Unbekannte ein Auto beschädigt. Auf einer Auffahrt zerkratzten die Täter am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr die Fahrer- und Beifahrertür eines VW Golf. Es entstand ein Schaden in Höhe von ...

mehr