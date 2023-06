Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressmitteilung der PI Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 23./24.06.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Handy aus Fahrzeug entwendet, Zeugen gesucht

Am Freitagmittag parkte eine Paketzustellerin in der Lambertistraße und lieferte ein Paket aus. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam stellte sie fest, dass ihr Handy aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941606215 mitzuteilen.

Ihlow - Dachstuhlbrand eines Doppelhauses

Auf bislang unbekannter Ursache geriet am Freitagnachmittag der Dachstuhl einer unbewohnten Hälfte eines Doppelhauses in Ihlow in Brand. Die Flammen griffen auch auf den Dachstuhl der bewohnten Hälfte über und machten das Wohnhaus unbewohnbar. Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand großer Sachschaden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pkw nach Überholvorgang in den Gegenverkehr gedrängt

Am Freitagmittag befuhr ein 63-jähriger Meppener mit seinem Pkw die Leerer Landstraße stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen. Da dieser Fahrstreifen endet überholte er den Pkw eines 52-jährigen Aurichers, der auf dem linken Fahrtstreifen ebenfalls stadtauswärts fuhr und drängte sich schließlich vor den Auricher auf die linke Fahrspur. Der Auricher musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, in den Gegenverkehr ausweichen, wo es zu Beinahezusammenstößen mit entgegenkommenden Fahrzeugen kam. Der Meppener setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen und weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941606215 zu melden.

Aurich - Nach Parkplatzrempler unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Freitagmittag parkte ein 43-Jähriger Mann aus der Gemeinde Großefehn mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke an der Kleinen Mühlenwallstraße aus und touchierte dabei einen ebenfalls dort geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Zeugen beobachteten den Unfall und meldeten sich bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet.

Südbrookmerland - Leicht verletzt durch Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag musste eine 37-Jährige aus Rechtsupweg ihren Pkw aufgrund stockenden Verkehrs auf der Auricher Straße in Moordorf abbremsen. Dieses erkannte eine nachfolgende 25-jährige Auricherin zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Dabei wurde die 37-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ihlow - Ohne Fahrerlaubnis einen Pkw geführt

Ein 25-jähriger Auricher wurde am Freitagabend auf dem Münkeweg von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Radmuttern eines Traktors gelöst

Auf der Fiebinger Straße löste sich am Donnerstagabend während der Fahrt der linke Vorderreifen eines Traktors. Die dazugehörigen Radmuttern konnten auf der Straße aufgefunden werden. Es besteht der Verdacht, dass die Radmuttern zuvor gelöst wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Körperverletzung nach Trinkgelage

Im Verlauf eines Trinkgelages am Freitagabend schlägt ein 34-jähriger Norder seinem 39-jährigen Bekannten mit der Faust ins Gesicht. Dabei erleidet sein Bekannter Platzwunden und Prellungen im Gesicht. Ein Rettungsdienst wurde zur Erstversorgung hinzugezogen.

Norderney - Zeugen gesucht nach gefährlicher Körperverletzung

In der Samstagnacht, in der Zeit von 01:23 und 01:51 Uhr, kommt es in der Poststraße auf Norderney zu einer gefährlichen Körperverletzung. Das 36-jährige Opfer wird von drei unbekannten Männern ins Gesicht geschlagen. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernen sich die drei Männer in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu den drei Männern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei auf Norderney (04932 - 9298 0) oder in Norden (04931 - 921 0) zu melden.

Norden - Zeugen gesucht nach Ladendiebstahl

Am Freitagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kommt es in einer Drogerie in der Osterstraße in Norden zu einem Ladendiebstahl durch einen unbekannten Mann. Dieser entwendete u.a. Parfum der Marke Paco Rabanne. Der Mann trug eine schwarze Steppweste und ein rotes T-Shirt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 04931 - 921 0.

Norden - Spielplatz durch Feuer beschädigt

Auf einem Spielplatz in der Theodor-Storm-Straße zünden unbekannte Personen Gestrüpp in einem Kinderspielhaus an. Das Feuer kann durch einen 19-jährigen Norder gelöscht werden. Das Kinderspielhaus ist so stark beschädigt, dass dieses nicht mehr bespielbar ist. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben kann, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter 04931 - 921 0 zu melden.

Norderney - Ruhestörung und anschließende Beleidigung der Polizei

In der Norderneyer Fußgängerzone wird gegen 00:30 Uhr durch eine 49-jährige Frau aus Bad Zwischenahn eine Ruhestörung gemeldet. Als die Polizei vor Ort eintrifft, wird die 49-jährige Meldende zunehmend aggressiver und beleidigt im Verlauf die Polizeibeamten massiv. Aufgrund des starken Alkoholpegels wird die Frau in Gewahrsam genommen. Der Frau droht nun u.a. ein Strafverfahren wegen Beamtenbeleidigung.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - 80-jähriger mit Krankenfahrstuhl in Graben

Am Freitagmittag wird ein 80-jähriger Mann aus Rysum bei der Polizei als vermisst gemeldet. Dieser sei nach Angaben seiner Tochter mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs. Im Rahmen der Suchaktion wird der 80-jährige Mann in einem Graben, versteckt unter Schilf, durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgefunden. Der Mann ist trotz der herrschenden Temperaturen unterkühlt, jedoch unverletzt, und wird zur Abklärung mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gefahren. Nach ersten Ermittlungen ist der 80-jährige mit seinem Krankenfahrstuhl aus bislang ungeklärter Ursache (Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen) von der Straße abgekommen und samt seinem Gefährt in den Graben gestürzt.

Sonstiges

Im Laufe der Nacht kam es im Bereich Norden und Umgebung zu diversen Ruhestörungen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Horsten - Körperverletzungen auf dem Schützenfest

Auf dem Horster Schützenfest kam es zu einer Körperverletzung, als ein 62 Jahre alter Mann aus Horsten einem 21 Jahre alten Mann ebenfalls aus Horsten mit der Faust ins Gesicht boxte und gegen den Oberkörper schlug. Der 21 Jahre alte Mann wurde dadurch leicht verletzt. Durch Security-Mitarbeiter wurde der Täter zu Boden gebracht. Dabei verletzte sich der Täter am Fuß. Zuvor hatte er versucht, auch die Mitarbeiter der Security zu schlagen. Gegen den Täter wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. Am Sonnabend, kurz nach Mitternacht, kam es auf dem Schützenfest in Horsten zu einer

Burhafe - Brand eines Einfamilienhauses

Am Sonnabend, gegen 03.43 h, geriet in der Barkhausenstraße in Burhafe aus bislang unbekannter Ursache zunächst ein Carport auf dem Grundstück in Brand. Das Feuer griff dann auf einen Pkw sowie das Wohnhaus über. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnhaus im Dachstuhl bereits in Vollbrand. Bei der eigenständigen Evakuierung des Wohnhauses atmeten ein sieben Jahre alter Junge sowie eine 52 Jahre Bewohnerin Rauchgas ein und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Die Frau wurde mit einer Rauchgasintoxikation dem Krankenhaus Wittmund zugeführt. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar. Neben dem Wohnhaus mit Carport wurden drei Pkw beschädigt bzw. zerstört. Außerdem wurden der Schuppen des Nachbargrundstücks sowie durch die Hitzeentwicklung die Fenster und Teile des Dachüberstandes des Nachbarhauses beschädigt. Nach ersten Ermittlungen konnten Videoaufzeichnungen von Nachbargrundstücken gesichtet werden. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich kurz vor Ausbruch des Brandes eine männliche Person auf den Nachbargrundstücken aufgehalten hatte und versuchte dort abgestellte PKW und Türen zu den Häusern zu öffnen. Daher könne die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt eine Brandstiftung nicht ausschließen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 600.000 bis 700.00 Euro.

Burhafe - Diebstahl aus Wohnhaus

In der Nacht von Freitag auf Sonntag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch eine unverschlossene Seitentür Zugang in ein Wohnhaus in der Winsheimstraße in Burhafe. Aus dem Wohnhaus stahl der Täter eine Geldbörse und ein Handy. Die entwendete EC-Karte wurde bereits durch den Täter in Nacht noch an einem Zigarettenautomaten benutzt. Die Tat dürfte im Zusammenhang mit der verdächtigen Person bei dem Brand in der Barkhausenstraße stehen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfall zwischen Transporter und Dreirad

Am Freitag, um m15.40 h, kam es auf der Eggelinger Straße zu einem Verkehrsunfall, als ein 78 Jahre alter Wittmunder mit seinem Behindertendreirad auf einen auf dem Rad-/ Gehweg stehenden Transporter auffuhr. Der Fahrer des Transporters war wahrscheinlich mit dem Leeren der dort aufgestellten Altkleidercontainer beschäftigt. Der Wittmunder stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Letztlich konnte vor Ort nicht geklärt werden, ob es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam oder ob der Mann aufgrund eines Ausweichmanövers stürzte. Der Fahrer des Transporters konnte bislang nicht befragt werden, da sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Fahrer des Dreirades war bislang nicht vernehmungsfähig. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462/ 9110 zu melden.

Wittmund - Verkehrsunfall auf Tankstellengelände

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Jeverstraße setzte eine 25 Jahre alte Frau aus Wittmund Freitag, um 18.50 h, ihren PKW zurück und stieß dabei gegen einen dort geparkten PKW. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 200,- Euro.

