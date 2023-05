Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeihauptkommissar Michael Kappes löst Polizeihauptkommissar Jörg Leitner als Leiter der Polizeiposten Adelsheim ab

Der Polizeiposten Adelsheim hat mit Michael Kappes einen neuen Leiter. Sein Vorgänger Leiter Jörg Leitner wurde Ende April im Beisein zahlreicher Kolleginnen und Kollegen nach fast 44 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Leitner wurde am 01.09.1979 beim Bundesgrenzschutz eingestellt und wechselte zum 01.09.1985 in die Landespolizei zur damaligen Polizeidirektion Heilbronn. Zum 01.03.1992 wurde er dann zur ehemaligen Polizeidirektion Mosbach versetzt. Zuletzt leitete er bis zu seiner Pensionierung den Polizeiposten Adelsheim mit insgesamt sieben Kolleginnen und Kollegen. Im Anschluss an die Verabschiedung wurde der langjährige Dienstgruppenleiter des Polizeireviers Buchen, Polizeihauptkommissar Michael Kappes, als neuer Leiter in das Amt eingeführt. Der 44-Jährige trat im September 1998 in den Polizeidienst ein, stieg im Jahr 2008 vom mittleren in den gehobenen Dienst auf und leitete seit 2015 eine der fünf Dienstgruppen beim Polizeirevier Buchen. Der Leiter des Polizeireviers Buchen, Erster Polizeihauptkommissar Werner Broßmann, ließ es sich nicht nehmen, dem scheidenden Postenleiter für sein jahreslanges Engagement und sein seinen Einsatz zu danken und ihm alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Dem künftigen Leiter des Polizeipostens Adelsheim, welcher für fünf Städte und Gemeinden sowie knapp 21.000 Einwohnerinnen und Einwohner zuständig ist, wünschte EPHK Broßmann viel Glück bei den neuen Herausforderungen.

