POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Güglingen: Ermittlungen wegen sexueller Belästigung

Wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung ermittelt aktuell der Polizeiposten Güglingen. Ein 21 Jahre alter Mann soll am Samstagnachmittag drei Jungen im Alter von 11 bis 14 Jahren in der Dusche des Güglinger Freibads angesprochen, angefasst und belästigt haben. Der Polizei bekannt wurde der Vorfall am Sonntagnachmittag, nachdem die Eltern der Geschädigten die Polizei verständigten. Durch die Streife des Polizeireviers Lauffen wurde der Sachverhalt aufgenommen. Die Personalien des Tatverdächtigen konnten ermittelt werden. Der Ermittlungen gegen den 21-Jährigen dauern an.

