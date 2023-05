Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: 15-Jährige machen Spritztour mit PKW

Ein 15-Jähriger war am frühen Montagmorgen mit einem PKW in Heilbronn unterwegs. Gegen 4.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fahrzeug auf, welches von seinem Fahrer unsicher gelenkt wurde und beinahe einen Verkehrsunfall in der Theodor-Heuss-Straße verursachte. Das Auto wurde daher von einer Polizeistreife angehalten, um den Fahrer und die Insassen zu kontrollieren. Kurz nachdem das Fahrzeug zum Stehen kam, stieg der Beifahrer aus und flüchtete. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl der Fahrer als auch ein weiterer Mitfahrer auf der Rückbank erst 15 Jahre alt waren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden an volljährige Familienangehörige überstellt. Wie die beiden an die Fahrzeugschlüssel gekommen sind und warum sie mit dem Auto unterwegs waren, ist nun Teil der Ermittlungen.

Heilbronn: Drei Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Drei Fahrgäste eines Linienbusses verletzten sich am Sonntagmittag bei einem Unfall in Heilbronn. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem Toyota gegen 12 Uhr die Limesstraße und wollte die Kreuzung an der Neckargartacher Straße in die Steinäckerstraße passieren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Bus, welcher die Neckargartacher Straße in Richtung Saarlandstraße befuhr. Der 51-jährige Busfahrer musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Toyota zu vermeiden. Bei dem Bremsvorgang verletzten sich die drei Fahrgäste des Busses. Sachschaden entstand nicht.

Bad Rappenau: Mit über 2,1 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Ein 42-Jähriger kam am Samstagabend vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung bei Bad Rappenau von der Straße ab. Der Mann war gegen 23.45 Uhr mit seinem Ford auf der Landesstraße 549 in Richtung der Landesstraße 530 unterwegs. Als er nach rechts abbiegen wollte, kam er nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er zwei Randsteine. Das Fahrzeug kam im angrenzenden Feld zum Stehen. Am Ford lösten durch den Unfall die Airbags aus. Der Fahrer versuchte zunächst, sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Dies gelang allerdings nicht, da sein PKW aufgrund der starken Beschädigungen nach circa einem Kilometer streikte und auf der L 530 liegen blieb. Eine Polizeistreife stellte kurz darauf das beschädigte Fahrzeug und dessen Fahrer fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 2,1 Promille anzeigte, musste der 42-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Ittlingen: Kupfer aus Firma gestohlen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Kupferabdeckungen vom Grundstück einer Firma in Ittlingen. Zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, stiegen der oder die Täter über den Zaun des Geländes in der Reihener Straße und stahlen circa 70 Meter Kupferabdeckungen im Wert von circa 1.000 Euro. Der am Zaun verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Bad Rappenau: Opel beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagvormittag in Bad Rappenau. Der Besitzer eines Opel Astra hatte diesen in der Raiffeisenstraße abgestellt. Gegen 11.15 Uhr soll der Fahrer oder die Fahrerin eines goldfarbenen Audi Q7 mit Heilbronner Kennzeichen beim rückwärts Ausparken an dem dahinter geparkten Opel hängen geblieben sein und den Schaden verursacht haben. Anschließend setzte der Verursacher oder die Verursacherin ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 mit dem Polizeirevier Eppingen in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Komplettes Wohnzimmer widerrechtlich entsorgt - Zeugen gesucht

Unbekannte entsorgten am Wochenende das komplette Mobiliar eines Wohnzimmers am Heilbronner Schweinsberg. Der 69-jährige Anzeigenerstatter stellte dies am Samstag gegen 15 Uhr fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Müllsündern machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Brackenheim-Stockheim: Unbekannter legt mehrere kleine Brände - Polizei sucht Zeugen

Ein bisher Unbekannter entzündete am Sonntagabend mehrere Gegenstände in Brackenheim-Stockheim. Zunächst brannte der Mann eine Baustellenabsperrung sowie einen Bürostuhl in der Stocksbergstraße an. Hierbei wurde er durch einen 67-jährigen Zeugen gestört, weshalb er zu Fuß in Richtung Wohngebiet Kling-Klang flüchtete. Dort entzündete er in der Verlängerung der Pfarrstraße ein Insektenhotel. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es dem Unbekannten zu entkommen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Täter machen oder hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Unter der Telefonnummer 07133 2090 nimmt das Polizeirevier Lauffen Hinweise entgegen.

Bad Friedrichshall: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person verursachte am Sonntag mit ihrem Fahrzeug in Bad Friedrichshall Sachschaden und flüchtete anschließend. Eine 66-Jährige stellte ihren Mercedes gegen 8.15 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber dem Haupteingang des Krankenhauses in der Straße "Am Plattenwald" ab. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Gundelsheim: Betrunken Unfall verursacht

Ein 63-Jähriger verursachte am Sonntagmittag betrunken einen Unfall in Gundelsheim. Der Mann rangierte gegen 14 Uhr mit seinem Mercedes auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße "Im Wert". Hierbei touchierte er mit seinem Fahrzeug das Heck des Audis eines 67-Jährigen. Bei der Kollision entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von jeweils 1.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten eine mögliche Alkoholisierung des Mercedes-Fahrers fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte die Vermutung der Beamten und zeigte einen Wert von über 2,3 Promille an. Daher musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des 63-Jährigen wurde einbehalten.

Neuenstadt am Kocher: Ein Verletzter bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Landesstraße 1095 am Freitagnachmittag bei Neuenstadt am Kocher. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Audi die L 1095 aus Richtung Neckarsulm kommend in Fahrtrichtung Neuenstadt am Kocher. Während der Fahrt nahm er vermutlich den Fiat Ducato eines ebenfalls 22-Jährigen zu spät wahr, welcher verkehrsbedingt halten musste und fuhr mit seinem Auto auf den Fiat auf. Bei der Kollision zog sich der Fahrer des Ducatos leichte Verletzungen zu, welche nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Ilsfeld: Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Auf frischer Tat ertappt wurden drei Einbrecher am Samstagabend in Ilsfeld. Die drei Männer im Alter von 26, 45 und 46 Jahren wollten von einem Recyclinghof in der Mercedesstraße vermutlich dort gelagerte Elektrogeräte und Elektroschrott entwenden. Hierfür war der Jüngste bereits über den Zaun des Geländes geklettert. Die beiden anderen warteten vor dem Zaun am Fahrzeug der Gruppe. Durch zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, welche das Grundstück überwacht, konnten die Männer gegen 23 Uhr noch vor Tatvollendung gestellt und an die Polizei übergeben werden. Alle drei müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Rappenau: Mit über 3,2 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Ein 62-Jähriger war am Samstagnachmittag mit über 3,2 Promille im Blut bei Bad Rappenau im Straßenverkehr unterwegs. Gegen 15.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein kleines, dreirädriges Fahrzeug am Straßenrand der Landesstraße 528. Darin würde eine Person mit dem Kopf auf dem Lenkrad sitzen. Der Zeuge hielt an und erkundigte sich bei dem Mann in der Piaggio Ape nach dessen Wohlbefinden. Der Fahrer des Leichtkraftrads gab an, dass er wohlauf sei. Beim Eintreffen der Polizei erklärte der 62-Jährige, dass ihm der Sprit ausgegangen sei und er daher wohl sein Fahrzeug nicht mehr zum Laufen bringe. Im Rahmen des Gesprächs nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 3,2 Promille. Daher musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des 62-Jährigen wurde einbehalten.

Flein: Unfall mit einem Verletzten

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag in Flein. Ein 46-Jähriger war gegen 13.45 Uhr mit seinem Volvo auf der Falterstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Haigerstraße übersah er vermutlich den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 25-Jährigen und die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Bei dem Zusammenstoß wurde der Golf-Fahrer leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Weinsberg: Sachschaden verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem weißen Fahrzeug am Freitagmittag in Weinsberg. Ein 56-Jähriger hatte seinen Renault Duster gegen 12 Uhr in der Lindichstraße abgestellt. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden und weiße Lackantragungen an seinem Renault fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

A81/Möckmühl: Zwei Personen nach Unfall im Krankenhaus

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend auf der Autobahn 81 bei Möckmühl. Vermutlich infolge den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der BMW eines 27-Jährigen gegen 19 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl ins Schleudern und kollidierte mit dem Mercedes eines 74-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der BMW nach rechts in die Schutzplanken abgewiesen. Der Mercedes kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Beide Fahrer zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Autos der beiden Männer waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Flein: Audi beschädigt und geflohen - Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person verursachte mit ihrem grünen Fahrzeug vergangene Woche Sachschaden in Flein und flüchtete anschließend. Der 38-jährige Besitzer eines Audi hatte diesen am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr in der Falterstraße am Straßenrand abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden am Kotflügel fest. Die eingesetzten Polizisten konnten grüne Lackantragungen am Audi feststellen, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein grünes handelt. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn: Zwei Fahrverbote nach Geschwindigkeitsüberschreitungen

Beamte des Polizeireviers Heilbronn führten zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitagmorgen, 2 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Fügerstraße, der Fügerbrücke, der Mannheimer Straße und der Oststraße durch. Hierbei wurden insgesamt drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Zwei der kontrollierten Raser müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Ebenfalls im Rahmen dieser Kontrolle wurde ein Fahrzeugführer angezeigt, weil er bei der Beschleunigung seines Fahrzeugs unnötig Lärm verursachte. Des Weiteren ahndeten die Beamten einen Handyverstoß sowie eine Trunkenheitsfahrt.

Breitenauer See: Entwarnung wegen toter Fische

Am Wochenende meldete eine besorgte Frau mehrere tote Fische am Sandstrand des Breitenauer Sees. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde der Sachverhalt überprüft und circa 50 tote Fische im See festgestellt. Die Feuerwehr hielt daraufhin Rücksprache mit dem örtlichen Fischereiverein. Hier hatte man bereits Kenntnis von den toten Fischen. In den letzten Wochen wurden neue Fische in den See eingesetzt. Ein Teil dieser Fische hatte die Klimaveränderung oder den Stress nicht vertragen und ist verendet. Viele dieser Fische werden normalerweise durch Raubfische gefressen. Da allerdings momentan zu wenige Raubfische im Breitenauer See schwimmen, treiben die toten Tiere nun im See. Die Wasserqualität ist unvermindert gut. Es gibt keinerlei Anlass zur Besorgnis.

