FW-D: ERSTMELDUNG - Feuer in einem Gewerbebetrieb mit Geruchsbelästigung durch einen Brand

Düsseldorf (ots) - Sonntag, 08. Januar 2023, 23.31 Uhr, Kölner Landstraße 122, Wersten In der Sonntagnacht rückte die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses auf der Kölner Landstraße an. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannte die Wohnung bereits lichterloh. Durch den Einsatz von mehreren Trupps unter Atemschutz wurde eine ...

mehr