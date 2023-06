Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Pedelec entwendet

In der Graf-Ulrich-Straße in Aurich hat sich ein Fahrraddiebstahl ereignet. Am Samstag zwischen 20.10 Uhr und 20.25 Uhr entwendeten Unbekannte von der Auffahrt eines Wohnhauses ein weißes Pedelec des Herstellers Prophete. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Simonswolde - Versuchter Einbruch in Bauwagen

In Simonswolde haben Unbekannte versucht, einen Baucontainer aufzubrechen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag zwischen 5.20 Uhr und 21.20 Uhr im Bereich eines Windparks am Watermöhlenweg. Ein Einstieg in den Bauwagen erfolgte nach ersten Erkenntnissen nicht. Möglicherweise haben Zeugen etwas beobachtet. Hinweis nimmt die Polizei unter 04941 606215.

Norden - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Norden kam es am Wochenende zu einem Diebstahl. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, betraten Unbekannte eine Baustelle in der Osterstraße und entwendeten aus einem Lagerraum diverse Werkzeuge. Das Diebesgut hat insgesamt einen Wert im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Krummhörn - Buswartehäuschen beschädigt

In Groothusen ist am Wochenende ein Buswartehäuschen beschädigt worden. In der Van-Wingene-Straße zerstörten Unbekannte an der Haltestelle Swartweg eine Glasscheibe. Vermutlich ereignete sich die Tat in der Nacht zu Montag. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizeistation Pewsum unter 04932 805710 entgegen.

