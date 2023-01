BPOL-HB: Spuckender Fahrgast festgenommen

Bremen (ots) - Hauptbahnhof Bremen, 11.01.2023 / 23:00 Uhr "Das Zugpersonal bittet um Personalienfeststellung": Alltag für Bundespolizisten an Bahnhöfen. Manche Fahrgäste ohne Fahrscheine scheinen sich davon in stoischer Routine nicht beeindrucken zu lassen. Am Mittwochabend war ein 33-jähriger Mann im ICE 514 von Münster Richtung Hamburg unterwegs, als er in Bremen im Zug geweckt werden musste. Angeblich wollte er ...

mehr