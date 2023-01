Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zeugenaufruf Versuchter Aufbruch eines Fahrausweisautomaten am Haltepunkt Neetzendorf

Bremen (ots)

Haltepunkt Neetzendorf, Landkreis Lüneburg, Bahnstrecke Lüneburg - Dannenberg am 15.01.2023 / 02:18 Uhr

Unbekannte Personen haben in der Nacht zum Sonntag versucht, den Fahrausweisautomaten in Neetzendorf aufzubrechen. Obwohl die Bahnstrecke zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrt ist, war der Fahrausweisautomat in Funktion. Den unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht, den Automaten gewaltsam zu öffnen und sie konnten die Geldkassette nicht entfernen. Am Automaten entstand jedoch erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe und fragt:

"Wer hat in der Nacht zum 15. Januar gegen 02:00 Uhr Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug am Haltepunkt Neetzendorf gesehen?"

Hinweise nimmt die Bundespolizei Bremen unter Tel. 0421 / 16299 -7777 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell