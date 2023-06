Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Scooter gestohlen

Ein E-Scooter ist in der Blumenstraße in Aurich gestohlen worden. Am Sonntag zwischen 1 Uhr und 12 Uhr entwendeten Unbekannte ein verschlossen abgestelltes Elektrokleinstfahrzeug der Marke Elmoto. Hinweise auf den Verbleib des Gefährts nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Krummhörn - Bootszubehör entwendet

Bootszubehör im Wert von rund 8000 Euro haben Unbekannte in der Krummhörn gestohlen. Zwischen Mittwoch, 21.06.2023, und Sonntag, 25.06.2023, betraten die bislang unbekannten Täter ein Grundstück im Woquarder Ring und öffneten gewaltsam die Kiste eines Bootstrailers. Aus der Kiste entwendeten sie hochwertiges Zubehör. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Sachbeschädigung

In der Christrosenstraße in Wiesmoor ist ein Auto beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten am Wochenende vor einem Mehrparteienhaus die linke Fahrzeugseite eines Opel Corsa-E. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

