POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Haselünne (ots) - In der Nacht zu Sonntag, zwischen 19 und 8.30 Uhr, kam es in Haselünne in der Straße "Am Campingplatz" zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bislang unbekannte Täter zerstach alle vier Reifen eines dort abgestellten weißen VW Tiguan. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne, Tel. 05961/958700 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

