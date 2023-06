POL-PDWIL: umweltgefährdender und illegaler Umgang mit Abfällen

Wittlich (ots) - Am 16.06.2023 parkte die Fahrerin eines roten Audi A1 Sportback im Zeitraum von 17:00 bis 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Netto Marken-Discount in der Friedrichstraße in Wittlich. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wies der PKW frische Kratzer am hinteren Kotflügel der Fahrerseite auf. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Fahrer/in eines anderen Fahrzeugs beim Ein- bzw. Ausparken mit dem Audi kollidierte und sich danach unerlaubt von der ...

