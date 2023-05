POL-PDWIL: randalierende Frau aus Gerolstein "macht sich an Fahrzeugen zu schaffen"

Brockscheid (ots) - Am 01.05.2023 gegen 10:50 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Traktor, an welchem eine sogenannte Ringelwalze angebracht war die K 18 im Bereich von Brockscheid. Hier beabsichtigte er in einen Feldweg einzubiegen. Eine 41-jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens befuhr die Strecke in gleicher Richtung und beabsichtigte den langsam fahrenden Traktor zu überholen. Beide ...

