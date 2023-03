Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Eisenberg (ots)

Am 28.03.23, gegen 11:55Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr in der Kerzenheimer Straße ein Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Kleinbusfahrer befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Hauptstraße kommend und wollte diesen in Richtung Konrad-Adenauer-Straße verlassen. Vor dem 71-Jährigen befand sich ein 47-jähriger Fahrradfahrer, der den Kreisverkehr in selber Fahrtrichtung befuhr. Der Kleinbusfahrer überholte den Fahrradfahrer im Kreisverkehr und streifte diesen infolge zu geringen Seitenabstandes am Arm, was zu dem Sturz des Fahrradfahrers führte und leichte Verletzungen des 47-Jährigen zur Folge hatte.

