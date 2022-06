Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgreicher Telefontrickbetrug

Erfurt (ots)

Eine 20-jährige Frau wurde letzte Woche Opfer von Telefontrickbetrügern. Wie sie der Polizei am Freitag mitteilte, gaben sich die Täter als Mitarbeiter von Europol aus. Sie gaukelten der Dame vor, dass auf ihren Namen mehrere Konten eröffnet wurden, welche für Geldwäsche und Drogenhandel genutzt werden. Aus diesem Grund sollte sie ihr Konto schließen und ihr bisheriges Guthaben auf ein Zwischenkonto überwiesen. Dieser Aufforderung kam die 20-Jährige nach und verlor so über 20.000 Euro an die Betrüger. (DS)

