Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Fahrräder entwendet

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 04.06.22 zum 05.06.22 wurden in einem Caravanpark im Erfurter Süden zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Diese waren mehrfach gegen Diebstahl gesichert. Dies schreckte die Täter jedoch nicht ab. Sie durchtrennten die Schlösser und verschwanden mit den Fahrrädern im Wert von knapp 10.000 EUR in die Nacht. Durch die Polizei wurden umfänglich Spuren gesichert und Aufnahmen der Überwachungskamera gesichert. (CSCh)

