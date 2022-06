Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Pkw flüchtig

Landstraße von Gebesee nach Schwerstedt (ots)

Am Samstag kam es auf der Landstraße 2165, zwischen Gebesee und Schwerstedt zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Jugendliche verletzt wurden. Ein 17 Jähriger war mit seinem Motorrad aus Richtung Gebesse in Richtung Schwerstedt unterwegs. Er hatte seine 14 jährige Schwester als Sozia bei sich. In einer Doppelkurve kam den Beiden ein Pkw Kombi mit Sömmerdaer Kennzeichen teilweise auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 17 Jährige nach rechts aus, kam auf den unbefestigten Randstreifen und in der weiteren Folge im angrenzenden Straßengraben zu Fall. Die beiden Jugendlichen wurden durch den Sturz jeweils am Bein verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw verließ unerlaubt die Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Gebesee fort. Es könnte sich um einen grauen bzw. weißen Pkw Kombi handeln. Es werden dringend Unfallzeugen gesucht. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall bzw. zum möglichen Verursacherfahrzeug geben kann, meldet dies bitte bei der Polizei Sömmerda unter der 03634/3360. (tf)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell