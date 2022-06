LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Sömmerda (ots) - Ein 41-jähriger Mann musste am Donnerstagnachmittag mit Ärger feststellen, dass in Sömmerda in seinen Garten eingebrochen wurde. Ein Dieb hatte die Kleingartenlage in der Weißenseer Straße aufgesucht und die Gartenlaube des Mannes mit Gewalt geöffnet. Anschließend stahl der Täter mehrere Gartenscheren im Wert von etwa 200 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: ...

