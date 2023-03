POL-PIKIB: Sachbeschädigung

Ottersheim (ots) - Am 26.03.2023, gegen 04:55 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Ottersheim zu einem Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aufgrund eines technischen Defektes an einer Steckdose zu einem Schmorbrand. Zwei Bewohner wurden hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: ...

