POL-KN: (Vöhringen-Wittershausen, Lkr. Rottweil) Von der Straße abgekommen und gegen Grundstücksmauer geprallt - 84-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Vöhringen-Wittershausen, Lkr. Rottweil (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 84 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der am Montagvormittag auf der Vöhringer Straße (Kreisstraße 5505) in Wittershausen passiert ist. Gegen 10.20 Uhr fuhr der Mann in einem VW Passat auf der Vöhringer Straße durch Wittershausen in Richtung Kreisverkehr mit der Kreisstraße 5502. Kurz nach einer Linkskurve kam der Passat plötzlich nach links von der Straße ab und prallte ungebremst gegen die Ecke einer Gartenmauer des Anwesens Vöhringer Straße 5. Möglicherweise war ein gesundheitliches Problem bei dem 84-Jährigen Ursache für den Unfall. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in die Rottweiler Klinik gebracht werden. An dem Passat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des Autos. An der Grundstücksmauer entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden. Auch die Feuerwehr war bei dem Unfall eingesetzt.

