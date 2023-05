POL-PDWIL: Unfall mit verletzter Person

Wittlich (ots) - In der Nacht zum 01. Mai 2023 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich zu mehreren Sachbeschädigungen. Im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 08:05 Uhr wurden in Großlittgen in der Straße Zum Ziegelflur an mehreren Eiswagen die Reifen zerstochen. Des Weiteren wurden an den Eiswagen die Stromkabel durchtrennt, sodass die Kühlung unterbrochen ...

mehr