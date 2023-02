Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Essen auf dem Herd setzte die Küche in Brand

Die Feuerwehr aus Donzdorf rückte am Freitag gegen 23.20 Uhr in die Schillerstaße aus. In der Wohnung im Obergeschoss war es in der Küche zu einem Brand gekommen. Beim Eintreffen der Polizei waren keine Personen mehr im Gebäude. Die Feuerwehr stellte fest, dass wohl der eingeschaltete Herd die Ursache war. Die 83-jährige Bewohnerin blieb unverletzt. Sie kam bei Angehörigen unter. Durch die Löscharbeiten wurde auch die darunterliegende Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Die Familie begab sich in ein Hotel. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Eislingen.

