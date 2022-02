Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Brand in Haus

Hohen Schaden richtete ein Feuer am Sonntag in Schmiechen an.

Ulm (ots)

Kurz vor Mitternacht bemerkte der 95-jährige Bewohner das Feuer in seinem Haus in der Von-Fleck-Straße. Über seinen Hausnotruf verständigte er die Rettungsleitstelle. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten an. Die Feuerwehr barg den Bewohner aus seinem Haus. Mit einer Rauchgasvergiftung kam er in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Heizdecke einen technischen Defekt und entzündete sich. Dadurch griff das Feuer auf weiteres Mobiliar über. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

